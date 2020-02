Il grande cuore di Bea: “Insegno ritmica a una bimba autistica”

Il grande cuore di Bea, Beatrice Suter, la ragazzina di 11 anni di Lainate è stata premiata dal Csi in una cerimonia a Milano per il corso di ginnastica ritmica che tiene a Celeste, bimba di 6 anni autistica.

Beatrice Suter, 11 anni, dell’asd Rhythmic’s Team di Arese è stata premiata dal Centro sportivo italiano Milano tra i 50 campioni nella vita perché insegna ritmica a Celeste, 6 anni, autistica. Si tratta del premio per le persone che quotidianamente, nell’anonimato, si mettono al servizio per il bene della comunità sportiva e dei giovani. Beatrice e Celeste, coppia di campionesse per la vita. A settembre scorso si è iscritta al corso speciale della ginnastica ritmica di Arese Celeste, una bimba di 6 anni, autistica che ha trovato in Beatrice Suter, 11 anni di Lainate, una guida e figura di riferimento. “Non avevo mai fatto da guida, però mi ha fatto piacere insegnare. Questa esperienza mi ha aiutato anche a maturare come persona”. Soddisfatta anche la mamma di Celeste: “L’insegnante di sostegno di Celeste mi ha messo in contatto con la società di Arese e così abbiamo deciso di provare – racconta la mamma Lorena – Da allora è molto migliorata, anche a casa fa i balletti, e coinvolge anche me”.

