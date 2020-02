Francesco Riva in scena contro il bullismo: uno stimolo ai giovani.

Francesco Riva in scena contro il bullismo

Francesco Riva contro il bullismo al Primo Levi. Uno spettacolo gratuito, ottenuto grazie al lavoro dell’associazione genitori, quello che lunedì scorso ha coinvolto le classi prime nell’auditorium dell’istituto bollatese. «La punizione» di e con Emmanuel Galli e Francesco Riva. Per Riva si è trattato di un piacevole ritorno nella sua amata scuola, dopo il successo con oltre 150 repliche dello spettacolo «Dislessia…Dove sei Albert?» da lui scritto diretto e interpretato, che tuttora porta in giro per le piazze d’Italia, e il successo letterario con oltre 10mila copie vendute della biografia «Il pesce che scese dall’albero – La mia storia di dislessico felice», a sua volta vincitore nel 2018 del Premio Zocca Giovani.

Il duo Galli-Riva ha quindi regalato momenti di stimolo ai giovani: dalla loro performance teatrale, durata 45 minuti, ha preso le mosse un interessante dibattito a contatto con gli studenti. «Non vogliamo solo limitarci alla semplice esecuzione, ma sentiamo importante, dato l’argomento che mostra una continua evoluzione e trasformazione, raccogliere gli umori e le emozioni del pubblico per migliorare e arricchire lo spettacolo: al Levi è nato un vero e proprio laboratorio teatrale», hanno commentato soddisfatti i protagonisti. Un’iniziativa che ha segnato la marcia di avvicinamento verso la Giornata nazionale di venerdì 7 febbraio, dedicata al contrasto di fenomeni quali cyberbullismo e bullismo.