Cattaneo: “Nella Lega disaccordi sul parco commerciale”

L’ex assessore di Abbiategrasso Cristina Cattaneo risponde al capogruppo della Lega Maurizio Piva in merito alle sue dimissioni a dicembre

Cristina Cattaneo rompe il silenzio sulle sue dimissioni

L’ex assessore in quota Lega Cristina Cattaneo rompe il silenzio dopo circa due mesi per rispondere sul numero in edicola di Settegiorni Magenta-Abbiategrasso a quanto dichiarato due settimane fa dal capogruppo della Lega Maurizio Piva. Piva criticava i tempi con cui Cattaneo aveva dato le dimissioni, creando un grande trambusto all’interno della sezione successivamente commissariata. “Non ritengo ci siano momenti giusti o sbagliati per dare le dimissioni e non è compito di Piva entrare nel merito di quando avrei dovuto darle” ribatte l’ex assessore.

“Disaccordi nella Lega sul parco commerciale”

Cattaneo critica inoltre le dichiarazioni del capogruppo secondo il quale il voto positivo di Alberto Bernacchi al piano attuativo sia stato l’espressione della volontà di tutta la sezione. Secondo Cattaneo infatti, oltre a lei stessa c’erano anche altri pareri contrari che creavano divisioni nella sezione.

TORNA ALLA HOME PAGE