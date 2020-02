Casetta dell’acqua, Nerviano fa il bis

Casetta dell’acqua: il Comune ha fortemente voluto un nuovo distributore che sarà installato nella frazione di Sant’Ilario.

Casetta dell’acqua nella frazione

Il Comune di Nerviano l’aveva fortemente voluta: stiamo parlando della Casa dell’acqua, già presente nella frazione di Cantone ora arriverà anche in quella di Santo Stefano. Il nuovo distributore, così come da comunicazione ricevuta dalla società Cap Holding, sarà installato nel 2021.

“Abbiamo individuato la frazione di Sant’Ilario come luogo adatto per la seconda casa – afferma il sindaco Massimo Cozzi – La richiesta che avevamo fatto era quella di una struttura che servisse la zona di territorio che si trova al di là della Statale del Sempione, avendo ora un impianto che serve la comunità di Cantone. L’esatta collocazione sarà verificata tra i tecnici comunali e quelli di Cap confermata a seguito del sopralluogo tecnico, concordando insieme i tempi e modi di installazione”.

