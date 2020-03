Casa di riposo, il sogno nel cassetto di Carla Picco

“Vorrei vedere posare il primo mattone della nuova casa di riposo”. Così il sindaco di Magnago Carla Picco nell’intervista di metà mandato pubblicata su Settegiorni Legnano-Alto Milanese in edicola da venerdì 28 febbraio 2020.

Casa di riposo e nuova biblioteca

“Per ora abbiamo dato incarico a un avvocato per studiare la situazione e capire se ci sono operatori interessati a realizzare l’opera in project financing” spiega Picco, che poi guarda agli altri obiettivi per il futuro. La nuova biblioteca nello spazio ex Coop di piazza San Michele (“la gente si lamentava perché stava diventando una zona morta del paese”), il recupero dell’area ex Focrem, la restituzione alla comunità degli immobili confiscati alla mafia..

La volontà è di chiudere in crescendo

Il secondo mandato affidato alla leader di Progetto Cambiare ha superato la boa di metà quinquennio, ma la volontà della prima cittadina è quella di chiudere in crescendo, con ancora tante cose da realizzare in questi ultimi due anni e “spicci” per lei e la sua Amministrazione. Le abbiamo anche chiesto di darsi un voto, e di darne uno alla minoranza…

