Vacanze in Liguria, a tutto relax con l’Hotel Fortuna di San Bartolomeo

Se state pensando alle vacanze in Liguria il consiglio giusto è l’Hotel Fortuna di San Bartolomeo al Mare. Si tratta della struttura ideale per un periodo, breve o lungo che sia, all’insegna del più puro relax.

L’albergo a tre stelle, gestito da Franco Nossa, dalla moglie Genni Raimondi e dalla figlia Desirèe, si trova a pochi passi dal mare. Ma allo stesso tempo è vicinissimo al centro storico. Dista soltanto un centinaio di metri dalla sua spiaggia privata, dove è possibile approfittare di tutti i comfort, dal lettino all’ombrellone passando per la doccia. Inoltre va aggiunto che lo scorso 28 dicembre è stato inaugurato il nuovo piano terra dell’edificio, completamente ristrutturato. Ecco dunque una nuova reception, un nuovo bar e nuovi ambienti, per stare sempre al passo coi tempi.

Vacanze in Liguria e cibo di qualità

Una menzione speciale se la merita la cucina. Il ristorante dell’Hotel Fortuna è aperto anche al pubblico e ogni giorno propone una ricca offerta culinaria, in grado di soddisfare anche i palati più difficili.

Quotidianamente sono proposti piatti di terra e di mare, con un menù internazionale e sempre attento alle intolleranze. Non mancano prodotti freschi e tipici del territorio ligure, così come pasta fatta in casa e un ampio buffet di verdure, sia a pranzo che a cena. Completa il quadro un ambiente curato ed elegante, spesso sede di eventi musicali e serate a tema.

Dal Piemonte e dalla Lombardia verso le perle liguri

Sono parecchi i turisti provenienti dal nord, in particolare da Piemonte e Lombardia, che scelgono l’Hotel Fortuna, trovandosi a proprio agio nella proposta di Genni Raimondi, l’anima dell’attività.

L’albergo gode di una posizione di tutto riguardo e strategica nel Golfo Dianese: clima sempre favorevole, temperato d’inverno e ventilato nei mesi estivi. Inoltre San Bartolomeo offre una delle passeggiate lungomare più belle della Riviera, oltre che un arenile recentemente riqualificato e il moderno e affascinante porto turistico. Diano Marina dista poi soli tre chilometri, così come a breve distanza si trovano l’incantevole borgo medievale di Cervo Ligure, Imperia, Alassio e le altre perle liguri.

Informazioni e contatti

Per informazioni è possibile consultare il sito www.hotelfortuna.biz, la pagina Facebook “Hotel Fortuna San Bartolomeo al Mare”, chiamare lo 0183.400875, scrivere a info@hotelfortuna.biz o recarsi direttamente a San Bartolomeo al Mare, via Aurelia 119. L’hotel è interamente climatizzato e mette a disposizione dei clienti il wi-fi gratuito, oltre che la possibilità di partecipare gratuitamente ad escursioni in Costa Azzurra (per esempio a Nizza o alla Fragonard, la celebre fabbrica di profumi di Grasse) e il servizio navetta dalla stazione di Diano Marina San Pietro. Anche quest’ultimo è gratuito, su prenotazione.

Informazione Pubblicitaria