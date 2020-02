“Healthy Woman”: esami e visite gratuite per la festa della donna

Porre l’accento sulla prevenzione: un concetto importante, ma a volte ancora poco sentito dalle donne italiane, che spesso tardano a sottoporsi ad esami e controlli, a causa dei mille impegni della quotidianità. Giocare d’anticipo, anche attraverso un sano stile di vita, invece è la strategia vincente per mantenersi in salute.

“Healthy Woman”: esami e visite gratuite

In occasione della Festa della Donna, nasce “Healthy Woman”, due giornate, sabato 7 e domenica 8 marzo, dedicate alla salute femminile. Per le donne di qualsiasi età, esami, corsi e consulti gratuiti all’interno dei centri medici Humanitas Medical Care. Un’iniziativa sposata anche da Fondazione Humanitas per la Ricerca attraverso Pink Union, il movimento a sostegno della salute delle donne e della Ricerca di nuove terapie per le patologie femminili più comuni. “Insieme a Humanitas Medical Care, il nostro obiettivo è sensibilizzare sulla cultura della prevenzione, un valore importante che necessita di essere promosso sempre più tra le donne”, spiega Roberto Cagliero, Direttore Fundraising di Fondazione Humanitas per la Ricerca.

Un evento anche a Il Centro di Arese

Oltre ad esami, visite, consulti e corsi gratuiti, per celebrare la Festa della Donna, “Healthy Woman” colorerà di rosa il Centro Commerciale di Arese, anche grazie al supporto dei negozianti de IL CENTRO che allestiranno in tema le vetrine. Da non perdere, anche l’evento organizzato da Humanitas Medical Care. Nello spazio antistante lo store Mondadori (Piano Terra), ogni donna potrà essere la protagonista di un set fotografico 100% social, nel quale scattarsi foto e registrare gif o boomerang da condividere sui propri canali social. Prima dello scatto, un tocco di rosa sulle labbra di tutte le partecipanti, grazie a Make-Up Artist stand.