Ruggero Cioffi: da oltre 25 anni al servizio della cultura

Ruggero Cioffi si racconta

Oltre 25 anni di progetti e iniziative per la cultura a livello locale. Più di 1000 eventi tra concerti, conferenze, viaggi culturali e monografici. Quasi 100 mila le persone coinvolte. Sono solo alcuni dei numeri impressionanti raggiunti da Ruggero Cioffi, organista, divulgatore culturale e, da pochi mesi, project manager responsabile degli eventi musicali del Csbno. E reduce dal successo degli Equivoci Barocchi, il festival di musica antica in Villa Litta. Potete leggere l’intervista completa sul numero di Settegiorni in edicola o nell’edizione sfogliabile.

