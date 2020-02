Marco Masini fa tappa a Il Centro di Arese: mini live per il lancio del suo ultimo album “Masini + 1 30th Anniversary“.

Marco Masini ad Arese

A 16 anni di distanza dal suo ultimo lavoro, il cantante ha scelto Il Centro di Arese per presentare il suo ultimo lavoro dal titolo Masini + 1 30th Anniversary, album che racchiude i 30 anni di carriera del noto cantautore fiorentino e che propone 19 tracce tra inediti e duetti. Venerdì 28 febbraio a partire dalle 18 Marco Masini sarà a Il Centro di Arese in Piazza Primark al piano terra (ingressi 1 e 2) per un esclusivo ‘mini live’ e firma copie. Ma non solo! Tutto il pubblico può assistere all’esibizione e, in più, ci sarà l’occasione di conoscere meglio l’artista e il suo ultimo album grazie alla presenza di un moderatore che intervisterà il cantante per svelare qualche curiosità in più sull’ultimo attesissimo lavoro del cantautore fiorentino. Con questo evento Il Centro di Arese si conferma, ancora una volta, un luogo unico.

