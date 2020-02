Kustom Road 2020: a Lainate l’iniziativa dedicata ai biker

LA PISTA – Centro Guida Sicura ACI-SARA – Lainate – Milano

La nuova location dove si svolgerà il Kustom Road 2020, utilizzata per diversi spot pubblicitari (ma anche storico tracciato Alfa Romeo), individuata per permetterci di mettere in campo il nuovo contest Demo Road, ovvero la possibilità di far provare, in tutta sicurezza, motocicli di prestigiose case costruttrici. Quindi non solo esposizione, ma anche prova.

