Un 21enne di Lainate voleva semplicemente rilassarsi a Montorfano. Ma è stato notato dai carabinieri…

Una “canna” al lago per celebrare l’esame universitario: fermato dai carabinieri

Voleva semplicemente rilassarsi sulle rive del laghetto di Montorfano per celebrare il superamento, con il voto di 29 trentesimi, di un esame all’università. Ma un 21enne di Lainate si è trovato invece perquisito dai carabinieri e segnalato alla Prefettura. Ad intervenire, i militari della caserma di Albate in giro di perlustrazione, insospettiti da alcuni comportamenti del giovane. Alla successiva perquisizione dello zaino, tra alcuni chicchi di caffè, sono spuntti due grammi di hashish. Inutile il tentativo del ragazzo di… contestualizzare.

E' seguita una perquisizione nella sua casa a Lainate, dove sono spuntati altri 8 grammi di hashish. Quantitativi tali da escludere comunque una attività di spaccio: il giovane è stato quindi semplicemente segnalato in Prefettura a Milano come assuntore di sostanze stupefacenti.