Uffici comunali: cambiano gli orari ad Arese

Uffici comunali, nuovi orari ad Arese a partire dal 1° marzo 2020.

Il Comune intende così rispondere alle esigenze dei cittadini, semplificando e garantendo una maggior uniformità e integrazione degli orari di servizio di apertura al pubblico dei diversi uffici. Per questo cambiano gli orari negli uffici comunali. Le principali novità riguardano: la chiusura del palazzo comunale nella giornata di sabato (e conseguentemente dello Sportello del Cittadino e messi comunali), mentre rimarrà invariata l’apertura dell’ufficio anagrafe, elettorale, leva e Stato civile. L’omogeneizzazione dell’orario degli uffici afferenti all’area tecnica con apertura per tutti i servizi il martedì (mattina e pomeriggio) e il giovedì mattina (per SIT e Gestione del Territorio riservato solo ai professionisti). L’obbligo di fissare un appuntamento per gli uffici che non effettuano attività di sportello.

Ampliate anche le fasce orarie di flessibilità

Oltre alla modifica degli orari di apertura al pubblico, sono state ampliate le fasce orarie di flessibilità in entrata e in uscita per i dipendenti comunali, fatto salvo garantire i servizi per i cittadini, al fine favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia. L’Amministrazione si è altresì impegnata a sperimentare, a breve, il lavoro agile (smart working), che sta prendendo piede sia a livello nazionale che europeo e che punta a ottenere benefici per i dipendenti, per le aziende, per l’ambiente.