Tentano il colpo in una abitazione, ma vengono arrestati in flagranza per tentato furto. E’ accaduto giovedì sera, intorno alle 20.30, ad Arese.

Tentano il furto in appartamento: arrestati due ladri

Un vicino, allarmato dai rumori, ha chiamato le forze dell’ordine. I Carabinieri, impegnati in un servizio perlustrativo, sono arrivati in via Valera e hanno bloccato i due sospetti mentre tentavano di dileguarsi a piedi, mentre altri due sono riusciti a fuggire. In manette sono finiti S. I., georgiano del 1989 e M. L., suo connazionale del 1988.

La dinamica

Subito sono scattate le indagini che hanno accertato come la banda abbia tentato di introdursi furtivamente nella casa di G.G., classe 1964, residente in un condominio, scassinando il nottolino della serratura della porta d’ingresso ed applicando del nastro adesivo sullo spioncino dell’appartamento posto di fronte, ma senza concludere, forse perché disturbati, il colpo. I due balordi sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo al tribunale di Milano.