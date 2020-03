Teleriscaldamento e morosità: la collaborazione tra Amga e Aler

Teleriscaldamento e morosità nelle cinque palazzine Aler a Legnano: ecco quali azioni Aler e Amga metteranno in campo per chi non paga.

Teleriscaldmaento e morosità: il cambio di rotta

Si profila una svolta importante per l’annosa questione delle morosità dei 105 utenti del teleriscaldamento che risiedono nelle cinque palazzine Aler dislocate tra via Sauro e via dei Salici. Il cambio di rotta aveva preso il via il 29 gennaio con l’invio, da parte di Amga, di lettere di sollecito (a lungo sospese), in cui veniva fissato in 20 giorni dalla ricezione il termine perentorio per provvedere al pagamento dell’insoluto.

In 46 hanno contattato Amga

Per 59 utenti tale sollecito è rimasta lettera morta (42 figurano nell’elenco delle morosità più cospicue, considerando il fatto che alcuni non pagano dal 2012 e hanno, pertanto, maturato un debito medio di oltre 5 mila euro). I restanti 46 utenti hanno, invece, contattato Amga: chi per chiedere un piano di rientro (19) e chi, invece, per rendere noto il proprio disagio socio- economico (ma solo 2 di questi hanno colto la possibilità di produrre adeguata documentazione, a sostegno della loro tesi).

Le azioni contro i “morosi cronici”

La collaborazione tra Amga e Aler sta portando all’individuazione dei soggetti con morosità “cronica”, sia sul fronte della fornitura di Teleriscaldamento, sia su quello del canone di affitto. Coloro che, dai controlli incrociati, risulteranno insolventi su entrambi i fronti, si vedranno attivare la procedura di sfratto. Per coloro che, invece, si paleseranno insolventi solo riguardo al teleriscaldamento, scatterà l’interruzione della fornitura di calore: sarà, infatti, la stessa Aler a permettere ad Amga d’intervenire in modo coattivo all’interno degli appartamenti per chiudere l’erogazione.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE