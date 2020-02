Si ubriaca fino al coma: 19enne grave in ospedale

Ha bevuto così tanto da finire in coma etilico: 19enne grave in ospedale.

Beve fino al coma etilico

L’episodio è accaduto nella notte tra sabato e domenica, attorno all’1, a Castellanza, in via Turati. B.R., 19 anni, è stato portato privo di sensi all’ospedale di Legnano in codice rosso, da un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano.

