Un uomo si è gettato contro un’auto sulla Statale a Pero. Portato in ospedale, si è scoperto che aveva con sé della cocaina. Altre dosi trovate nella sua abitazione: arrestato.

Si getta contro un’auto a Pero: in ospedale gli trovano la cocaina

Si è gettato volontariamente contro una automobile sulla Statale 33 del Sempione a Pero. Portato all’ospedale di Garbagnate per accertamenti, è stato identificato e le successive perquisizioni dei carabinieri hanno portato alla scoperta di ingenti quantità di cocaina ed al conseguente arresto dell’uomo.

Andiamo con ordine: i fatti si sono svolti giovedì. Nella mattina l’uomo, classe 1959 residente a Pero, in evidente stato di agitazione, si è buttato contro un vettura sulla Statale, a Pero. Fortunatamente non ha riportato ferite, né ci sono stati danni all’auto ed alla persona alla guida. Ma è stato precauzionalmente trasportato al reparto Psichiatria dell’ospedale di Garbagnate per accertamenti.

Qui è stato identificato dai carabinieri garbagnatesi. Che gli hanno trovato addosso anche 18 grammi di cocaina, già suddivisa in 28 dosi custodite in una busta di cellophane occultta nel giubbotto. I colleghi della Tenenza di Pero hanno quindi perquisito anche l’abitazione dell’uomo, nullafacente e pregiudicato. E sono così emersi ulteriori 162 grammi di cocaina, di cui 23 già confezionati in dosi. C’era anche materiale per il confenzionamento ed il classico bilancino, oltre a 260 euro in contanti. Tutto il materiale è stato sequestrato, mentre l’uomo è stato portato a San Vittore. TORNA ALLA HOME PAGE PER ALTRE NOTIZIE