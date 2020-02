Senza ovaie e in menopausa già a 27 anni: la storia dell’aresina Silvia Del Boccio che racconta, in un’intervista esclusiva, come ha superato il tumore.

Senza ovaie per un tumore: la storia di Silvia

“Ho 27 anni, studio psicologia e lavoricchio per mantenermi”. La storia dell’aresina Silvia Del Boccio, potrebbe sembrare quella di tante altre ragazze della sua età, ma non è così. Silvia, oggi, è in menopausa, dopo aver subito cinque operazioni in un anno e aver tolto entrambe le ovaie, per un carcinoma germinale ovarico. Ha subito cinque operazioni in un anno e la scelta più difficile è stata quando ha dovuto scegliere di togliere anche la seconda ovaia, rinunciando, così, alla possibilità in futuro di diventare mamma. L’intervista completa la potete leggere sul numero in edicola di Settegiorni o nell’edizione sfogliabile.

