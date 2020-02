Semaforo di Robecco: l’opposizione chiede un Consiglio comunale straordinario

L’opposizione di centrodestra chiede al sindaco Fortunata Barni un Consiglio straordinario per parlare del semaforo di Robecco

“Problemi di sicurezza legati al semaforo di Robecco”

L’opposizione di centrodestra chiede un Consiglio comunale straordinario per parlare dell’accensione del semaforo sul ponte. Come spiegato sul numero di Settegiorni in edicola, in una richiesta protocollata al termine della scorsa settimana, il gruppo «Esserci – Robecco e frazioni» guidato da Francesco Ticozzelli ha richiesto la convocazione della massima assise cittadina per discutere del provvedimento «abnorme» che «ha creato grande turbativa alla circolazione stradale e che il sindaco ha ufficialmente motivato con ragioni riferite alla sicurezza e incolumità dei cittadini», come si legge nel documento.

Contrari al provvedimento

Sempre la scorsa settimana il gruppo consigliare si era finalmente espresso in merito alla propria contrarietà a tale provvedimento, ritenendo che la sicurezza sulle strade cittadine, anziché migliorare, fosse notevolmente peggiorata a causa del traffico, in particolar modo sulle strade delle frazioni, dove è aumentato il transito di veicoli che tentano di aggirare il traffico del ponte.