Scontro tra due auto nella notte a Vittuone SIRENE DI NOTTE

Vittuone, incidente tra due auto nella notte: stanno bene le due donne coinvolte. A Bollate caduta al suolo per un 17enne alle 5 del mattino.

Scontro tra due auto nella notte a Vittuone

Scontro tra due auto a Vittuone: l’incidente è avvenuto alle 2.30 in via Piemonte. Soccorse le due donne alla guida dei veicoli, di 39 e 49 anni. Solo una di loro ha necessitato il trasporto all’ospedale di Magenta da parte della Croce Bianca, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto i carabinieri di Abbiategrasso.

Legnano, auto con due giovani si ribalta

A Legnano, in via Pietro Micca, un’auto si è ribaltata poco prima delle 2.30. Piuttosto gravi le condizioni di due giovani a bordo, due ragazzi di 22 e 28 anni. Sono stati portati in codice giallo agli ospedali di Castellanza e di Legnano. Sul posto i carabinieri, assieme ai vigili del fuoco, due ambulanze e una automedica.

Bollate, 17enne cade al suolo alle 5 di mattina

Sta complessivamente bene anche il 17enne che è caduto al suolo alle 5 di questa mattina in via Cesare Battisti, zona Cascina del Sole a Bollate. La ha soccorso un equipaggio della Sos Novate, per portarlo all'ospedale Galeazzi di Milano in codice verde