Schianto all’incrocio, strada bloccata

Schianto all’incrocio tra via Nazario Sauro e via Tito Speri a Pogliano Milanese.

Schianto all’incrocio, coinvolte due auto

Paura questa sera, poco prima delle 20, per un incidente stradale che ha coinvolto due auto. Sul posto è intervenuta in codice giallo un’ambulanza del Comitato volontario di pronto soccorso di Arluno, che ha prestato le prime cure a uno dei due conducenti: un uomo di 57 anni rimasto lievemente ferito a una mano. Le sue condizioni si sono rivelate meno preoccupanti del previsto, tanto che non è stato necessario il trasporto in ospedale. L’uomo al volante dell’altra vettura è uscito incolume, anche grazie all’attivazione dell’airbag.

Strada chiusa al traffico

A effettuare i rilievi di rito sono stati i carabinieri. La strada è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi e il recupero delle auto danneggiate nello scontro.

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE