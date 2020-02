Ruba materiale edile in un cantiere: arrestato con le mani nel sacco

Ruba materiale edile in un cantiere: arrestato a Rho.

Intorno alle 20 di ieri sera, domenica 23 febbraio, i militari della sezione radiomobile hanno arrestato per furto aggravato un 40enne nato a Bollate ma residente a Rho nullafacente. L’uomo era stato notato all’interno di un cantiere mentre sottraeva attrezzatura edile e la caricano nel suo furgone un Renault Master. Bloccato è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare ed è stato trovato in possesso di 182 puntelli in ferro da cantiere per un valore di 910 euro, provento del furto appena messo in atto. Recuperata la refurtiva è stata restituita all’avente diritto. Arrestato è stato portato nella camera di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo presso il tribunale di Milano.