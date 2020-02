Prende a pugni la moglie davanti ai figli minori, arrestato

Abbiategrasso: arrestato in flagranza di reato mentre prende a pugni la moglie davanti ai figli

Prende a pugni la moglie, arrestato ganese residente ad Abbiategrasso

Nel corso nottata di mercoledì 5 febbraio ad Abbiategrasso, a seguito di una chiamata al 112, i Carabinieri sono intervenuti ed hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia, un cittadino ganese del 1968, domiciliato ad Abbiategrasso. Il 52enne è coniugato, disoccupato, pregiudicato e sottoposto agli arresti domiciliari per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, a seguito di un alterco per futili motivi, in presenza dei figli minorenni, ha sferrato due pugni sul volto alla moglie, del 1972, residente Abbiategrasso, di professione badante e incensurata. E’ stato arrestato e associato presso il carcere di Pavia.