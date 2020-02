Ponte di Mazzo: Orlandi e Vergani in diretta a “Buongiorno Regione Lombardia” martedì 18 febbraio.

Ponte di Mazzo: Orlandi e Vergani in diretta

Domani mattina, martedì 18 febbraio, il vice sindaco e assessore al Bilancio del Comune di Rho Andrea Orlandi, e l’ assessore ai Lavori Pubblici, Maria Rita Vergani, saranno ospiti alla trasmissione di Rai 3 “Buongiorno Regione Lombardia” in onda dalle 7.30 alle 8, e parleranno del ponte di Mazzo.

Le tematiche che verranno trattate

In diretta gli assessori parleranno sia della chiusura del ponte sia delle richieste al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per sostenere economicamente il progetto. Nonostante l’impegno promosso dal Comune di Rho, si sta infatti ancora interloquendo con i soggetti interessati, in collaborazione con Regione Lombardia, per sbloccare i finanziamenti.

Come già dichiarato dal sindaco, Pietro Romano

“A oggi non abbiamo avuto una risposta positiva sulle nostre istanze di finanziamento ministeriale, ma non demordiamo perché il ponte riveste un’importanza strategica per la viabilità anche di Fiera e Mind e preferirei dedicare queste risorse per la nostra città”.

