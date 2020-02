Pedala 24 ore: nuova impresa dell’aresino Andrea Filippi

Pedala 24 ore: nuova impresa per l’aresino Andrea Filippi. Dopo aver compiuto lo scorso agosto l’Everesting, ha realizzato una nuova «mattata» in bici: pedalare per 24 ore effettive su un totale di 35.

Pedala 24 ore: nuova impresa per Andrea Filippi

Nuova impresa per l’aresino Andrea Filippi. Dopo aver compiuto lo scorso agosto l’Everesting, (percorrere la stessa salita tante volte fino ad arrivare al dislivello positivo di 8848 metri ovvero l’altezza dell’Everest ndr) ha realizzato una nuova «mattata» in bici: pedalare per 24 ore effettive su un totale di 35. La sfida si chiama real assault e consiste nel completare un giro da 24 ore effettive di movimento su 35 totali. Potete leggere l’intervista completa sul numero di Settegiorni in edicola o sull’edizione sfogliabile.

