Notte di malori: intervengono i soccorritori – SIRENE DI NOTTE

Notte di malori nel “nostro” territorio: ecco tutti gli interventi dei soccorritori nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 febbraio.

Notte di malori a Cerro e Legnano

Erano circa le 22.30 quando i sanitari della Croce Rossa di Legnano sono intervenuti, in codice giallo, in corso Italia a Legnano per soccorrere un uomo di 53 anni colto da malore. Per fortuna, le sue condizioni non erano così gravi come potevano sembrare in un primo momento e l’uomo è stato trasportato in ospedale in codice verde. Situazione diversa a Cerro Maggiore in via S. Pio X, quando un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano, con l’ausilio di un’automedica, ha dovuto prestare soccorso a una persona di 73 anni anch’essa colta da malore. La situazione, in questo caso, è gravissima tanto che la persona è stata trasportata all’ospedale di Castellanza in codice rosso. Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Legnano.

Altri interventi a Rho e Novate

Alle 21.20 i soccorritori sono intervenuti in piazza San Vittore a Rho per prestare aiuto a un uomo di 58 anni dopo una caduta. L’uomo non è grave. Situazione non grave anche per un 44enne che ha ricevuto i soccorsi dei sanitari in via Vialba a Novate Milanese a seguito di un’intossicazione. L’uomo è stato trasportato in ospedale in codice verde.

