Nato il gruppo dei carabinieri di Rho comandato dal Tenente colonnello Pricchiazzi

Il gruppo dei carabinieri di Rho comprenderà quattro compagnie

Un territorio da 1milione e 300mila abitanti

Un territorio di 921 chilometri, 88 comuni per un totale di 1milione e 300mila abitanti. Sono questi i numeri del nuovo gruppo dei Carabinieri di Rho nato ufficialmente nei giorni scorsi. Un gruppo con base a Rho che oltre alla Compagnia dei carabinieri rhodense, guidata dal capitano Simone Musella, comprende quelle di Legnano, Abbiategrasso, Sesto San Giovanni e Corsico.

Il tenente colonnello Massimiliano Pricchiazzi

Un gruppo che sarà coordinato e comandato dal Tenente Colonello Massimiliano Pricchiazzi Quarantaquattro anni, sposato con due figli il Tenente colonnello Pricchiazzi, originario di Bari, arriva da Roma dove ha passato gli ultimi 6 anni al Comando Generale. Prima di Roma 10 anni passati a stretto contatto con il territorio, al comando delle Compagnie di Rivoli, Torino Mirafiori e Napoli Vomero e un anno al nucleo operativo di Milano Duomo.

Il gruppo di Rho nato ufficialmente il primo febbraio

Il Gruppo di Rho è nato ufficialmente lo scorso primo febbraio e al suo attivo ci sono circa mille uomini suddivisi nella varie compagnie e nelle stazioni delle zone nord e est e nord ovest della provincia di Milano. In queste prima settimane di lavoro, il Tenente colonnello Massimiliano Pricchiazzi ha fatto visita ai comandanti delle varie compagnie per impostare quello che sarà il lavoro per i prossimi mesi.