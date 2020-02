Nella quarta serata di Sanremo Morgan e Bugo sono stati squalificati.

Morgan e il rhodense Bugo squalificati da Sanremo

“La tensione tra Morgan e il rhodense Bugo si era percepita già alle prove di giovedì, poco prima della serata dei duetti”. E’ questo quello che l’etichetta del “il pioniere di un nuovo cantautorato italiano”. E ieri sera, durante la loro esibizione sul palco dell’Ariston il colpo di scena finale con la loro squalifica.

Cosa è successo?

Mancavano pochi minuti alle 2 quando Amadeus annuncia l’esibizione a Sanremo di Bugo e Morgan. La discesa della lunga scalinata dell’Ariston aveva dato al pubblico qualche indizio di tensione tra i due artisti: Morgan appare subito e inizia a scendere i gradini finché non si accorge della mancanza di Bugo. Si ferma, risale qualche scalino ma alla fine compare Bugo. Iniziano l’esecuzione del loro brano in gara “Sincero”, che avrebbe sancita la stima e l’amicizia tra i due ma, poco dopo, Morgan, all’insaputa del rhodense, inizia a cambiare il testo. “Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa”. E ancora: “Ma tu sai solo coltivare invidia”. Per poi continuare con : “Ringrazia il cielo se sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro e questo sono io”. Cristian Bugatti non ci sta e abbandona il palco del 70esimo Festival della musica italiana. Amadeus cerca di risolvere l’inusuale situazione e in suo aiuto arrivano anche Fiorello e Antonella Clerici. Qualche battuta per sdrammatizzare fino all’arrivo del verdetto: “Squalificati”.

Anche l’aresina Francesca sul palco di Sanremo

Francesca Sofia Novello è stata la seconda madrina della quarta serata del Festival. Dopo la gaffe fatta da Amadeus durante la conferenza stampa di presentazione di Sanremo dove aveva detto “Apprezzo la sua capacità di stare vicino a un grande uomo rimanendo un passo indietro”, il direttore artistico accoglie la giova resina in modo inaspettato. Per sdrammatizzare infatti ha tracciato davanti ai piedi della modella una riga bianca con una bomboletta spray per poi esordire con “Questa è la ‘linea del passo indietro’, non puoi indietreggiare”. Francesca era molto emozionata e a tratti impacciata ma si è sciolta nel momento in cui si è esibita al pianoforte suonando l’Ave Maria di Bach.

