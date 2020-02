MasterChef, il noto programma di cucina in onda su ogni giovedìsu Sky Unoe su NowTV dalle 21.15, nella puntata di giovedì 6 febbraio ha visto l’eliminazione di Giada Meloni.

MasterChef: il sogno di Giada si infrange

Gaida Meloni, la copywriter di Cornaredo che si è appassionata al mondo della cucina grazie alla nonna che le ha tramandato le ricette di famiglia, ha partecipato all’edizione 2019-2020 di Masterchef, il programma in onda su Sky Uno e NowTv. Purtoppo per la giovane 27 però l’esperienza nel mondo dello show cooking è finita con l’ottava puntata.

Ecco cosa è successo

La puntata andata in onda giovedì 6 febbraio si è aperta con una Mystery Box incentrata sulla pasticceria salata. A giudicare la prova il pastry Chef della Pasticceria Martesana di Milano, Vincenzo Santoro. Al termine della puntata è stata eliminata Milenys. Nella prova in esterna i concorrenti si sono dovuti cimentare con una sfida ispirata agli anni Ottanta e al termine Giada, Vincenzo e Davide, hanno dovuto indossare il grembiule nero per la loro non brillante prestazione. Si sono dovuti quindi quindi cimentare con le parti meno nobili del manzo e purtroppo la 27enne di Cornaredo ne è uscita sconfitta.

Le parole della 27enne

Al termine della sfida Giada ha ricordato con piacere il giorno che è entrata a far parte dei 20 concorrenti di MasterChef, la vittoria della prima Mystery Box e tante altre esperienze emozionanti. “Penso di aver fatto un percorso che mi è servito a livello culinario ma soprattutto personale”.