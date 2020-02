Marito e padre violento arrestato a Magenta. Un altro maltrattamento in famiglia e un altro capofamiglia in manette.

È successo nella tarda serata del 4 febbraio a Magenta, poche ore prima di analogo episodio avvenuto ad Abbiategrasso. Erano circa le 22 quando i carabinieri di Corbetta sono intervenuti nella zona di via Galliano, anche su segnalazione di alcuni vicini che avevano udito forti urla provenire da un appartamento.

Quando sono giunti sul posto i militari hanno trovato un 39enne molto agitato, probabilmente anche per l’abuso di alcuni farmaci. Esagitato, l’uomo, italiano con precedenti di polizia, se l’era presa con la moglie 38enne e la figlia di 18 anni. Non solo urlando ma anche alzando le mani su di loro.

I militari sono riusciti in breve a calmarlo, poi lo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia. Da successive confidenze dei familiari i carabinieri intervenuti sul posto hanno poi saputo che i maltrattamenti andavano avanti da circa due anni e che in qualche occasione l’uomo si era anche spinto a minacciare di morte moglie e figlia. Fortunatamente in quest’ultima circostanza le due donne hanno riportato soltanto lesioni lievi, tanto da non richiedere neppure di essere accompagnate al Pronto soccorso.