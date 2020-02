Marco Masini ad Arese: cancellato l’evento mini live in programma a Il Centro per il prossimo 28 febbraio, nel rispetto delle ultime disposizioni di Regione Lombardia.

Marco Masini ad Arese: annullata la tappa

Il cantante avrebbe dovuto far tappa a Il Centro di Arese: mini live per il lancio del suo ultimo album “Masini + 1 30th Anniversary“. Purtroppo la data è stata cancellata nel rispetto delle ultime disposizioni di Regione Lombardia.

A 16 anni dall’ultimo lavoro

A 16 anni di distanza dal suo ultimo lavoro, il cantante aveva scelto Il Centro di Arese per presentare il suo ultimo lavoro dal titolo Masini + 1 30th Anniversary, album che racchiude i 30 anni di carriera del noto cantautore fiorentino e che propone 19 tracce tra inediti e duetti. Venerdì 28 febbraio Marco Masini avrebbe dovuto essere a Il Centro di Arese in Piazza Primark al piano terra (ingressi 1 e 2) per un esclusivo ‘mini live’ e firma copie.

