Malore a Bollate: tredicenne finisce in ospedale SIRENE DI NOTTE

Nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 febbraio i soccorritori sono intervenuti diverse volte.

Malore a Bollate: tredicenne finisce in ospedale

Mancava qualche minuto alle 23 quando l’ambulanza è intervenuta in via De Amici a Bollate per soccorrere un 13enne dopo un malore. Il giovane è stato portato all’ospedale di Sacco di Milano per accertamenti.

Codice giallo a Magenta

Un uomo di 59 anni è caduto mentre si trovava in via Casati a Magenta intorno alle 21. A prestargli soccorso la Croce Bianca cittadina che lo ha poi trasportato al nosocomio magentino in codice giallo.

Auto finisce fuori strada

Lungo l’A4 nel tratto tra Marcallo e Mesero un’auto è uscita fuori strada poco prima delle 20.30. Alla guida un uomo di 62 anni prontamente soccorso dall’autolettiga proveniente da Arluno. Fortunatamente per l’uomo non è stato necessario il trasporto in ospedale.