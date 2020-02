Sardine in piazza anche a Legnano.

Le Sardine in piazza a Legnano con un flash mob

Il flash mob si terrà domenica 16 febbraio, alle 15, in via Venegoni angolo via Gaeta, nel piazzale sul retro della stazione ferroviaria. “Legnano e Alto Milanese non si legano”, questo lo slogan dell’evento, è la prima iniziativa pubblica del gruppo 6000 Sardine Legnano e Alto Milanese, costituitosi nel dicembre scorso.