L’arcivescovo Mario Delpini a Novate FOTO

L’arcivescovo Mario Delpini a Novate per una domenica speciale

È stato accolto con affetto ed entusiasmo dalla cittadinanza Mario Delpini, in occasione della sua visita alle tre parrocchie di Novate. Una messa nelle chiese dei S.S. Gervasio e Protaso, nella San Carlo e Sacra Famiglia per poi salutare i bam ini prossimi alla comunione e regalare un libretto di dieci regole da rispettare , dedicato ai nonni, nel percorso della fede. Presenti centinaia di persone che hanno ricevuto anche la comunione. Poi gli incontri pastorali e a gruppi di persone disabili, per portare la preghiera.