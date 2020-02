Incidente con più veicoli a Cornaredo SIRENE DI NOTTE

Nella notte tra lunedì 10 e martedì 11 febbraio i soccorritori sono intervenuti diverse volte.

Incidente con più veicoli

Incidente con più veicoli lungo via Milano a Cornaredo pochi minuti prima delle 20. Nello scontro sono rimaste coinvolte due donne di 30 e 41 anni, soccorse poi dall’ambulanza di Novate e trasportate al nosocomio di Rho.

Giovane si ferisce a lavoro: portato in ospedale

Un giovane di 21 anni si è ferito mentre si trovava nell’impianto lavorativo di viale della Repubblica a Corbetta intorno alle 20. Il ragazzo è stato soccorso dalla Croce Bianca di Sedriano e trasportato in ospedale a Magenta per ulteriori accertamenti.

29enne ferito

La Croce Azzurra è intervenuta alle 3.20 in via Papa Giovanni XIII ad Abbiategrasso per prestare aiuto ad un 29enne ferito. Dopo i primi soccorsi sul posto il giovane è stato portato al nosocomio di Magenta in codice verde.

Ubriaco finisce in ospedale

Un 32enne è stato soccorso dalla Croce Rossa di Legnano mentre si trovava in via don Minzoni a Nerviano. Ubriaco, è stato portato in codice verde all’ospedale di Castellanza.

Due ciclisti investiti

Due ciclisti di 31 e 39 anni sono stati investiti lungo via per Turbigo a Castano Primo intorno alle 5.30. Sul posto è intervenuta la Croce Rossa per poi predisporre il trasporto in codice giallo all’ospedale di Legnano.