Incendio nei campi tra Arconate e Busto Garolfo – LE FOTO

Incendio nei campi: è quanto successo nella serata di ieri, venerdì 28 febbraio. Provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Incendio nei campi: intervengono i pompieri

Erano circa le 19.30 di ieri, venerdì 28 febbraio, quando i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire tra Arconate e Busto Garolfo. I pompieri hanno lavorato alacremente per spegnere le fiamme. Sul posto anche i Carabinieri per capire le cause dell’incendio.

