Provvedimento di sospensione della licenza temporanea per la Caffetteria Kebab di largo Mazzini a Rho, piazza Pasquè.

Il Questore chiude il Kebab di Largo Mazzini

Nella giornata di ieri venerdì 14 febbraio il personale della squadra amministrativa del Commissariato di Polizia Rho Pero ho proceduto alla notifica del decreto di sospensione licenza emesso dal Questore di Milano nei confronti del titolare dell’esercizio commerciale denominato CK S.a.s. Caffetteria Kebab sito a Rho in Largo Mazzini 12.

Numerosi controlli

Il provvedimento è stato adottato a seguito dei numerosi controlli effettuati presso quel bar dai quali è emersa la frequentazione di persone gravate da precedenti di polizia.

E’ stato tenuto conto anche dell’arresto operato nei confronti di un avventore che lo scorso novembre ha usato un atteggiamento ostile e minaccioso nei confronti dei poliziotti, cercando di ostacolarne l’operato e profferendo frasi offensive.

È’ stata anche considerato un intervento della volante effettuato lo scorso dicembre a seguito del quale sono stati denunciati due avventori di quel bar, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’effetto del provvedimento è l’immediata chiusura dell’esercizio con apposizione presso gli accessi di cartelli riportanti la dicitura “Chiuso su disposizione del Questore di Milano”.

Dieci giorni di stop

La chiusura è stata decretata per dieci giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento e, quindi, fino a domenica 23 febbraio.

Tale tipo di provvedimento ha natura cautelare e preventiva ed è volto alla salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica: il suo scopo non è quello di sanzionare la condotta soggettiva dell’esercente, ma quello di impedire il protrarsi di una situazione di pericolo per la collettività.