Il Coronavirus ferma i campionati sportivi: ecco quali

Coronavirus: si ferma il calcio dilettantistico in Lombardia. Alt anche alle partite di pallavolo nel weekend, così come rinvii sono previsti per il basket e l’hockey. Ecco quali sono i campionati coinvolti.

Il Coronavirus ferma i campionati sportivi

Si ferma in primo luogo la pallavolo.

“La Federazione Italiana Pallavolo, visto l’evolversi della situazione contingente al Coronavirus in alcune zone italiane, in prima analisi a scopo precauzionale e poi con l’obiettivo di salvaguardare comunque il regolare svolgimento dei campionati, determina la sospensione dei Campionati Nazionali di Serie B Maschile – gironi A, B, Serie B1 Femminile – gironi A e B, Serie B2 Femminile – gironi B, C, della giornata in programma nei giorni 22 e 23 febbraio 2020, che sarà recuperata a data da destinarsi”.

La FIPAV invita inoltre i Comitati Regionali e Territoriali di Lombardia ed Emilia Romagna (in modo particolare dei territori Cremona, Lodi, Piacenza), così come le Leghe di Serie A Maschile e Femminile di voler prendere analoghi provvedimenti, a salvaguardia della salute comune.

La Federazione, rimanendo in costante contatto con gli organismi e le istituzioni sportive e intergovernative, si riserva di prendere ulteriori provvedimenti e di dare ulteriori comunicazioni nel corso delle prossime ore.

Stop anche a 88 gare di calcio in Lombardia

Il Comitato regionale della Lombardia ha sospeso al momento 88 partite dei campionati dilettantistici di calcio. Il comitato chiede di prestare attenzione “soprattutto alle gare della Juniores regionale e quelle di altre categorie che disputano le gare il sabato”. QUESTO IL LINK CON L’ELENCO AGGIORNATO

Partite rinviate anche per il basket lombardo

Condizionato anche il campionato di basket: questa la nota dell Fip: “SOCIETA’ AVENTI LA SEDE NEI COMUNI INTERESSATI (Codogno, Casalpusterlengo e Castiglione d’Adda, Somaglia) Vengono rinviate d’ufficio tutte le gare in calendario sino a domenica 23 febbraio. Le società coinvolte verranno comunque notificate del rinvio con specifica e-mail. SOCIETA’ CON ATLETI O ALLENATORI PROVENIENTI DAI COMUNI INTERESSATI (Codogno, Casalpusterlengo, Maleo, Fombio, Somaglia, Castiglione d’Adda, Bertonico, San Fiorano, Castelgerundo, Terranova dei Passerini). E’ responsabilità dei Presidenti delle Società l’adempimento delle restrizioni, ordinanze o indicazioni emanate dalle Autorità Pubbliche. Nella conseguente impossibiità di convocare atleti o allenatori, le società potranno inoltrare motivata richiesta di rinvio all’Ufficio Gare, che si riserverà di valutare le singole istanze. Per le gare in programma a partire da lunedì 24 febbraio verranno prese decisioni in base all’evolversi della situazione e delle indicazioni/ordinanze delle Autorità Pubbliche”.

Si ferma anche l’hockey

Si ferma anche l’hockey. Questa la nota della Fisr: “La Federazione sta seguendo attentamente e a stretto contatto con le autorità competenti l’evolversi delle misure di contenimento relative ai casi di nuovo Corona Virus. A seguito delle numerose ordinanze emesse in queste ore da varie amministrazioni pubbliche che hanno portato alla sospensione delle attività, anche sportive, in diversi comuni nelle regioni Lombardia, Veneto e nella provincia di Piaceza, la Federazione, in via precauzionale, ha deciso di sospendere le partite di hockey pista e hockey inline nelle aree interessate per le giornate di sabato 22 e domenica 23 febbraio”. L’elenco delle gare sospese QUI

