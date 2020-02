Carmine Perri, comandante di Polizia locale prima a Casorezzo, poi a Cisliano, ha terminato il servizio dopo 43 anni. Le tappe della carriera.

Il comandante di Polizia Perri lascia dopo 43 anni di servizio

«Quando ho capito che era davvero giunto il mio ultimo giorno di servizio, mi sono passati davanti agli occhi tutti i miei 43 anni nella Polizia locale»: venerdì 31 gennaio è iniziata una nuova vita per il comandante di Polizia locale Carmine Perri. Che, dopo una vita professionale trascorsa a Casorezzo, negli ultimi tre anni è stato impegnato a riorganizzare il comando di Cisliano. Ora, la meritata pensione. Nel numero di Settegiorni in edicola da venerdì 7 febbraio Perri ripercorre le tappe della sua carriera, dall’arrivo da Cosenza nel 1976 ai difficili inizi nel Legnanese, sino alla svolta del concorso vinto nel 1979 a Casorezzo. “L’esperienza più memorabile? Aver salvato due ragazzi dal tunnel della droga, restituendoli anche all’affetto delle loro famiglie”, racconta. Il Comune di Cisliano lo ha salutato con queste sentite parole: «Troppo breve è stato il tempo trascorso nella comunità di Cisliano ma questo non ti ha impedito di mostrare la passione per il tuo lavoro, la tua sensibilità, la tua solidarietà».

TORNA ALLA HOME PAGE PER LE ALTRE NOTIZIE