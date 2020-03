Frontale tra auto: 44enne in ospedale – LE FOTO

Frontale tra due auto in via Sardegna a Legnano. L’incidente è avvenuto oggi, sabato 29 febbraio, poco prima delle 16.

Frontale tra auto: i soccorsi

A rimanere coinvolta nell’incidente una donna di 44 anni, che è stata soccorsa da un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano e da un’automedica, entrambe giunte in codice rosso. Sul posto, anche gli agenti di Polizia Locale della Città del Carroccio per capire le dinamiche dell’incidente. Le condizioni della 44enne non erano, per fortuna, così gravi. La donna è stata trasportata in ospedale a Castellanza in codice verde.

