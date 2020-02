Fuga di gas, palazzo evacuato.

A Pregnana

E’ accaduto ieri venerdì 14 febbraio in centro a Pregnana, in via Vittorio Emanuele al civico 15.

17 famiglie sono state evacuate per alcune ore dalla palazzina A del complesso residenziale a causa di una fuga di gas rilevata nelle cantine del palazzo.

Il lavoro dei tecnici

I residenti spiegano che da tempo veniva segnalato odore di gas nelle cantine e in una parte del giardino interno, odore che nella tarda mattinata di venerdì si è fatto più intenso. Sul posto già da giovedì pomeriggio erano infatti presenti i tecnici della società del gas proprio per eseguire dei rilievi. Rilievi che sono proseguiti anche il giorno seguente, dal mattino, proprio a causa delle difficoltà nella risoluzione della problematica.

L’intervento dei pompieri

Prima di mezzogiorno la decisione da parte dei tecnici di allertare i Vigili del fuoco. Di concerto è stato deciso di evacuare l’intero palazzo, con i pompieri che hanno bussato porta a porta e accompagnato in strada i cittadini più anziani.

Chi ha potuto si è recato dai vicini, altri hanno atteso sulle panchine vicine. I Vigili del fuoco hanno proseguito con i rilievi sino alle 14 circa, e quando la situazione è tornata in sicurezza, è stato dato il via libera al rientro nelle abitazioni. I tecnici hanno poi continuato con i lavori sino a tardo pomeriggio, lasciando infine una zona transennata in attesa di ulteriori lavori per la definitiva risoluzione della perdita.