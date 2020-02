Drammatico incidente sulla A8: auto si ribalta. SIRENE DI NOTTE

A8: una 30enne perde il controllo della vettura, che si ribalta. Il motore a pezzi in strada provoca altri incidenti. All’alba anche uno scontro sulla tangenziale ovest.

Drammatico incidente sulla A8: auto si ribalta

Drammatico incidente stradale alle 2.30 di notte sull’autostrada A8, poco prima dell’uscita di Busto in direzione Varese: una 30enne ha perso il controllo della vettura ed ha sbandato ribaltandosi. Diverse parti dell’auto compreso il motore sono finiti in pezzi in mezzo alla carreggiata mentre la giovane è riuscita fortunatamente ad uscire dal mezzo autonomamente per poi essere soccorsa ed essere condotta all’ospedale di Legnano in codice giallo. Una seconda vettura che procedeva appena dietro ha centrato l’auto in mzzo alla strada, ed altri mezzi hanno colpito i detriti rimasti sull’asfalto. Altri due giovani sono stati portati a Castellanza in codice verde.

All’alba scontro tra auto sulla tangenziale ovest

Nella serata di ieri e nella notte altri interventi hanno visto protagonisti gli operatori del 118.

Ad Arluno, poco dopo le 22, un uomo di 49 anni ha perso il controllo della propria moto cadendo sull’asfalto in via Raffaello Sanzio. E’ stato portato all’ospedale di Magenta ma le sue condizioni non destano preoccupazioni.

A Rho un uomo di 35 anni è stato invece investito in via Lainate, all’altezza del civico 100. Condotto nell’ospedale della città, anche per lui la situazione non appare grave.

A Pero, incidente per un 27enne che stava svolgendo attività sportiva nell’impianto di piazza Marconi. Un infortunio fortunatamente non grave: è stato portato al Galeazzi.

All’alba di oggi, poco prima delle 6, un incidente è avvenuto sulla Tangenziale ovest alla stazione di servizio di Muggiano, non lontano dalle uscite di Cusago e Settimo: scontro tra due auto con coinvolte ben cinque persone. Si tratta di un 58enne e di quattro giovani: due ragazze di 22 anni e due ragazzi di 23 anni. Solo due hanno necessitato l’intervento di personale medico, ma non destano preoccupazione. TORNA ALLA HOME PAGE PER LE ALTRE NOTIZIE