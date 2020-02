Coronavirus, scuole chiuse per un’altra settimana

Coronavirus, le scuole della Lombardia saranno chiuse per un’altra settimana, fino all’8 marzo.

Coronavirus: la decisione ufficiale confermata da Regione

L’assessore regionale al Welafare Giulio Gallera ha annunciato che gli istituti scolastici lombardi resteranno chiusi per un’altra settimana, come misura per il contenimento del Coronavirus. Tutte le scuole della Lombardia potrebbero quindi riaprire lunedì 9 marzo.

La richiesta fatta al Governo

La richiesta di sospensione delle lezioni per un’altra settimana era giunta al Governo dalla Regione durante la conferenza stampa di venerdì 28 febbraio. Un modo per “mantenere le misure di contenimento già attuate nei Comuni della zona rossa e in tutta la Regione”. Ora giunge l’anticipazione della decisione da parte di Regione Lombardia.

