Coronavirus: donna morta in Lombardia

Coronavirus: prima vittima in Lombardia. Si tratta di una donna che potrebbe essere collegata ai casi di Codogno e che doveva sottoporsi ai test: era ricoverata all’ospedale di Codogno. Il numero di pazienti risultati positivi ai test in Lombardia è salito in queste ultime ore a 2. Altri due casi in Veneto, oltre all’anziano deceduto

Trenord: treni non faranno le fermate di Codogno, Maleo e Casalpusterlengo

Trenord ha dato comunicazione che, a seguito dell’ordinanza di Regione Lombardia, i treni non faranno fermata nelle stazioni di Codogno, Maleo e Casalpusterlengo. In particolare i treni della linea Milano-Piacenza non effettuano fermata a Codogno e Casalpusterlengo; i treni della Mantova-Cremona-Milano non fermeranno a Codogno. Il servizio e’ sospeso totalmente sulle linee Pavia-Codogno e Cremona-Codogno.

Coronavirus, all’ospedale di Baggio la quarantena dei pazienti

Anche Milano si prepara a gestire le conseguenze dell’evolversi della situazione: il sindaco Beppe Sala ha convocato un gruppo di lavoro che si riunisce questa mattina. Nel frattempo è stato reso noto che il centro ospedaliero militare di Baggio sarà la struttura per la quarantena dei pazienti affetti da coronavirus. L’altra struttura, a Piacenza, sarebbero gli alloggi dell’aeronautica militare di San Polo collegati all’aeroporto San Damiano. TORNA ALLA HOME PAGE PER LE ALTRE NOTIZIE