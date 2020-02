Coronavirus, il mercato di Rho si terrà regolarmente

Coronavirus, l’emergenza risparmia il mercato di Rho.

Domani a Rho il mercato si farà

Le misure di sicurezza per la prevenzione del contagio da Covid-19 per il momento risparmiano il mercato di Rho, tradizionale appuntamento del lunedì che attira in città centinaia di persone anche dai comuni vicini. A comunicarlo è stata la Conferenza dei sindaci del Rhodense che nel pomeriggio di oggi, domenica 23 febbraio 2020, ha incontrato la stampa in Comune a Rho. Vistae le indicazioni della Regione, che ha disposto la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, i sindaci del Nord Ovest hanno confermato inoltre che da domani, lunedì 24 febbraio, e almeno per tutta la settimana, le scuole saranno chiuse.

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE