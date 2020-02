Coronavirus, in alcuni Comuni del Milanese celebrazioni del Carnevale rinviate o annullate: dopo Parabiago, ecco Corbetta e Senago…

Coronavirus: i Comuni del Milanese che rinunciano al Carnevale

Coronavirus: in altri Comuni si segue l’esempio di Parabiago, con la scelta di annullare o posticipare le celebrazioni per il Carnevale originariamente previste per questo fine settimana.

A Senago il sindaco Magda Beretta ha annunciato: “L’Amministrazione comunale, in accordo con la Comunità pastorale “San Paolo Apostolo” e con le associazioni organizzatrici del Carnevale senaghese, ha deciso di rinviare la manifestazione a sabato 29 febbraio”

A Corbetta sono i commercianti a decidere di fare un passo indietro rispetto alla manifestazione di oggi. Spiegano i promotori: "Abbiamo ritenuto eticamente corretto evitare un possibile rischio per tutti i partecipanti, alla luce dei continui aggiornamenti sui nuovi casi di Coronavirus in Lombardia, oltre alle inevitabili defezioni generate dalla situazione stessa".