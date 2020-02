Cornaredo: investita in piazza della Libertà una donna di 73 anni. Sul posto l’ambulanza della Croce Rossa e i carabinieri.

Cornaredo, anziana investita in piazza

Cornaredo: investita una donna di 73 anni. E' accaduto poco dopo le 8 di oggi in piazza della Libertà. A soccorrere la donna, una ambulanza della Croce Rossa di Settimo: non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Corsico.