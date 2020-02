Consulta per gli animali d’affezione a Settimo.

Consulta per gli animali

Il consigliere comunale di Forza Italia Ruggiero Delvecchio ha presentato una mozione in consiglio comunale per impegnare la giunta a istituire la Consulta per gli animali.

“Durante la festa di Settimo Milanese erano stati in centinaia a firmare la petizione per l’istituzione, anche a Settimo Milanese, di una Consulta per gli animali d’affezione. Per uno strano mistero il comune di Settimo a tutt’oggi nonostante sia oramai presente in molti comuni della provincia di Milano, non ha ancora una sua Consulta per gli animali. Forse poiché impegnato in altre faccende più importanti, questo passaggio politico e amministrativo non l’ha ancora affrontato. Allora con spirito di iniziativa e attenti alle istanze dei cittadini, Forza Italia promuove una mozione affinché la Giunta Comunale si impegni a istituire la suddetta consulta”.

Mozione in consiglio

Delvecchio è sicuro della bontà della proposta e afferma: “Siamo certi che in Consiglio troveremo la più ampia convergenza su questo tema e che quindi a breve quanto auspicato diventerà realtà.”

Molto contenta della proposta è la signora Massimiliana Fumagalli che la scorsa settimana ha organizzato un “aperitivo-raccolta fondi” per i tanti gatti abbandonati in giro per il territorio di Settimo Milanese: “la situazione locale si è fatta preoccupante ed economicamente insostenibile, tra sterilizzazioni e cibo le spese sono altissime e la consulta ci permetterebbe di istituzionalizzare la problematica odierna; quindi ben venga questa proposta.

La consulta verrà discussa e votata al prossimo consiglio comunale; la data non è stata ancora calendarizzata.