Cocaina, eroina, mannite e soldi: arrestati tre giovani questa mattina, sabato 8 febbraio.

Cocaina, eroina, mannite e soldi

Questa mattina, intorno alle 10, i Carabinieri hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti tre persone: P.M. del 1986, di Bareggio, nubile, disoccupata, pregiudicata; M.M. marocchino del 1989, domiciliato a Bareggio, coniugato, disoccupato, pregiudicato, sottoposto all’obbligo di dimora e presentazione alla Procura, regolare sul territorio nazionale e E.E. marocchino del 1995, domiciliato a Bareggio, celibe, disoccupato, pregiudicato, sottoposto all’obbligo di dimora e presentazione alla Procura, regolare sul territorio nazionale.

L’arresto

I militari, hanno perquisito i tre e le loro case e hanno trovato e sottoposto a sequestro 13,81 grammi di cocaina, 7,40 grammi di eroina, 6,46 grammi di mannite, tre bilancini di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente e 385,00 euro in contanti probabile provento dell’attività illecita. Al termine delle formalità di rito i due uomini, E.E. e M.M. sono stati portati in carcere mentre la ragazza sarà sottoposta all’obbligo di presentazione in Procura.