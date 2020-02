Caduto da una finestra a Olgiate Olona, grave bimbo di 5 anni

In prognosi riservata il bambino caduto dalla finestra di un condominio di Olgiate Olona. È successo nella tarda serata di ieri, giovedì 23 gennaio.

Caduto dalla finestra, indagini in corso

La Polizia di Stato sta cercando di far chiarezza sulla dinamica degli eventi. A quanto appreso, il bambino era in casa da solo mentre i genitori erano usciti per andare a prendere la sorellina a catechismo. Forse si era svegliato e trovandosi da solo potrebbe essersi sporto perdendo l’equilibrio.

Ricoverato al Policlinico

Una caduta di diversi metri, che ha causato al piccolo un grave trauma cranico e fratture alle gambe. A trovarlo a terra ferito gli stessi genitori appena rientrati. Il bambino è stato subito trasportato al Pronto Soccorso di Busto e da lì poi ricoverato al Policlinico di Milano dove si trova tutt’ora in prognosi riservata.

LEGGI ANCHE: Trascina il vigile in auto per scappare al controllo

occorso di Busto Arsizio (Varese) con un grave trauma cranico e fratture, il bimbo è stato poi trasferito nella notte al Policlinico di Milano. Il bimbo sarebbe rimasto in casa da solo per pochi minuti, mentre i genitori andavano a prendere la sorellina a catechismo.

Forse dopo essersi svegliato e non trovando i genitori, potrebbe essersi sporto, cadendo dalla finestra. A trovarlo sono stati i suoi stessi genitori che lo hanno portato al pronto soccorso a Busto Arsizio. Lì, date le fratture alle gambe, e il trauma cranico e l’età, i medici hanno ritenuto di trasferirlo a Milano. Al vaglio degli inquirenti la posizione dei genitori.