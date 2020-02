Bareggio: abbandono rifiuti, altre due multe (56 in un anno)

Altri due incivili identificati e sanzionati. Continua l’attività di contrasto all’abbandono dei rifiuti da parte della Polizia Locale di Bareggio.

Altre due multe da 500 euro

Ieri, giovedì, gli agenti hanno rinvenuto sacchi abbandonati in via Don Fracassi all’altezza del ponte sul canale scolmatore. Con l’ausilio del personale del Consorzio hanno proceduto all’ispezione dei sacchi e sono riusciti a risalire ai due trasgressori, entrambi residenti a Bareggio. Per loro, come prevede il nuovo regolamento approvato dall’Amministrazione comunale, 500 euro di multa ciascuno.

“56 sanzioni in un anno e ora arriva la squadra ad hoc”

Il vicesindaco Lorenzo Paietta commenta soddisfatto l’operazione: “Ancora una volta lasciamo parlare i fatti e i numeri. Solo nel 2019, la nostra Polizia Locale ha emesso ben 56 verbali ai trasgressori per un totale di 27mila euro – ha sottolineato – Il decoro urbano è e sarà sempre tra le nostre priorità. A questo proposito, a breve partiranno altre iniziative di contrasto all’abbandono dei rifiuti: innanzitutto, costituiremo una squadra ad hoc, attiva sia nella fascia mattutina sia in quella pomeridiana, composta da tre agenti della Polizia Locale. Continueremo anche i controlli con telecamere e fototrappole che abbiamo acquistato apposta e, in primavera, inizieremo anche con i droni”.

VAI ALLA HOME PER TUTTE LE ALTRE NOTIZIE